بايدن: ما زال الطريق طويلا للاعتراف بطالبان

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الطريق طويل قبل الاعتراف بحركة طالبان وحكومتها المرتقبة في أفغانستان.

وجاءت تصريحات بايدن في البيت الأبيض ليل الاثنين الثلاثاء، والتي أكد فيها على أن اعتراف بلاده بحركة طالبان التي سيطرت على أفغانستان بعد سقوط ولاية بانشير يوم الاثنين، ما زال بعيداً.

وكانت واشنطن وعواصم أوروبية قد أكدت سابقا على ان الاعتراف بطالبان وحكومتها التي يُتوقع الإعلان عنها قريبا، يتوقف على تصرفاتها.

ويأتي هذا فيما يواجه الرئيس الأمريكي بايدن انتقادات عدة محليا ودوليا جراء انسحاب القوات الأميركية الفوضوي من أفغانستان بعد 20 سنة من دخول البلاد، لمكافحة الإرهاب.

ويخشى الأفغان وكذلك الغرب أن تجنح طالبان إلى قمع الحريات وعدم احترام حقوق الإنسان وضرب المكتسبات التي حققتها المرأة الأفغانية خلال العقدين الماضيين، فضلا عن إمكانية تحول البلاد ثانية إلى ملجأ للإرهاب.