سیاسة

حركة طالبان: ظننا النساء دواعش متنكرين

سنحترم حقوقها في الدراسة والعمل، وبصفتها امرأة مسلمة عليها الالتزام بحكم الشريعة
author_image آريان ابراهيم شوكت
حركة طالبان: ظننا النساء دواعش متنكرين
حركة طالبان: ظننا النساء دواعش متنكرين
الشرق الاوسط

أربيل (كوردستان 24)- برر عضو المكتب السياسي لحركة طالبان سهيل شاهين التصدي العنيف الذي تعرضت له قبل أيام مجموعة من النساء اللواتي نزلن في مسيرة احتجاج للمطالبة بالحفاظ على حقوق المرأة في أفغانستان،بعبارة "ظننا النساء دواعش متنكرين" .

وتعليقاً على ما ذكرته تقارير صحافية، السبت الماضي، لسبب تفريق حركة طالبان مظاهرة للنساء بضربهن بسلاسل حديدية، نفى عضو المكتب السياسي للحركة، سهيل شاهين، مستهجنا الأمر.

وأضاف،سهيل شاهين في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط: حاولت مجموعة من النساء دخول القصر الرئاسي، فظن الحراس أن تنظيم داعش خراسان ينوي القيام بعملية إرهابية وهم مقنعون بلباس النساء؛ اعتقدنا أن التنظيم وصل إلى القصر!".

وفيما يتعلق بحقوق المرأة، قال عضو المكتب السياسي للحركة: "سنحترم حقوقها في الدراسة والعمل، ولكن بصفتها امرأة مسلمة عليها الالتزام بحكم الشريعة".

يشار إلى أن السبت الماضي نزلت عشرات النساء في مسيرة احتجاج في كابول، حاملات يافطات تطالب بحقوق المرأة، ومشاركتها في الحكومة والمناصب العليا في الدولة، إلا أن عناصر طالبان تصدوا لهن، ومنعوهن من التوجه نحو القصر الرئاسي.

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