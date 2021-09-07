إعلان عن عملة مشفرة يتسبب بتوجيه انتقادات رسمية لـ كيم كاردشيان

أربيل (كوردستان 24)- واجهت كيم كاردشيان انتقادات من رئيس هيئة السلوك المالي في بريطانيا لترويجها لعملة مشفرة غير مجربة على موقع التواصل الاجتماعي عبر الصور إنستاغرام.

وقال رئيس الهيئة تشارلز رانديل، إن كيم "طلبت من متابعيها البالغ عددهم 250 مليون متابع بأن يتداولوا في العملات المشفرة"، وذلك من خلال إعلان وضع على حسابها لشركة إيثيريوم ماكس.

ووصف رانديل العملة التي يقول إن كاردشيان تروج لها بأنها "عملة رقمية متداولة أطلقها مطورون مجهولون منذ حوالي شهر".

كما اتهم المسؤول المالي رفيع المستوى في بريطانيا المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي بالترويج "لأوهام الثراء السريع".

جاءت تلك التصريحات أثناء حديث رانديل أمام منتدى كامبريدج الدولي للجريمة الإلكترونية، وفق ما أفادت "بي بي سي".

وقال رئيس الهيئة البريطانية إن المنشور الذي وضعته كاردشيان على حسابها على إنستاغرام، الذي لاحظ أنه صُنف على أنه إعلان من خلال وضع علامة عليه تشير إلى ذلك، ربما كان "الترويج لمنتج مالي موجه لأكبر جمهور في التاريخ على الإطلاق".

وأكد رانديل على أن عملة الإيثيريوم ماكس التي روج لها حساب كاردشيان على إنستاغرام، ليست هي عملة الإيثيريوم المشفرة المعروفة.