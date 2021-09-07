مسؤول في البيشمركة: داعش يغير تكتيكاته الهجومية بعد حصوله على أسلحة وارصدة مالية

أربيل (كوردستان 24)- صرح مسؤول في وزارة البيشمركة لكوردستان24 ان داعش يستعد لشن هجمات جديدة بعد حصوله على كميات من الاسلحة الجديدة والاعتدة ومبالغ مالية.

وقال مدير عام الاعلام والتوعية الوطنية في وزارة البيشمركة العميد عثمان محمد لكوردستان24" في غضون السنتين الماضيتين تمكنت تنظيمات داعش في المناطق المتنازع عليها من تنظيم أنفسهم والحصول على اسلحة نوعية اضافة الى قيامهم بتغيير تكتيكاتهم الهجومية وهنالك عقلية في تلك المناطق تؤمن بايواء الارهاب لذا من المفروض ان يتكاتف الجميع للقضاء على الافكار الارهابية لداعش".

وحسب التطورات الامنية في الفترة السابقة تمكن داعش من الاستفادة من الفراغ الامني الموجود في المناطق التي تقع بين قوات البيشمركة والقوات العراقية مستغلا بذلك الاوضاع في تلك المناطق لشن هجمات ارهابية كما حدث خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية في كركوك ومخمور بحيث اسفر هجوم الدواعش عن مقتل 15 عنصرا من عناصر القوت الامنية العراقية اضافة الى مقتل ثلاثة أشخاص في حدود قضاء مخمور.

ويرى المراقبون والخبراء في المجال الامني والعسكري ان القوات العراقية والحشد الشعبي غير قادرين على مليء الفراغ الامني في المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم والحل الوحيد لاستتباب الامن في تلك المناطق هو عودة قوات البيشمركة الى هذه المناطق.

وفي هذا الصدد يقول الخبير العسكري شيركو توفيق لكوردستان24 معلقا على أوضاع المناطق المتنازع عليها" الحل الوحيد لعودة الامان الى هذه المناطق هو رجوع البيشمركة لكن القوات العراقية تعرقل عودة البيشمركة الى تلك المناطق في وقت لاتستطيع القوات العراقية والحشد الشعبي والشرطة العراقية الحفاظ والسيطرة على الوضع الامني في هذه المناطق لذا من الضروري عودة البيشمركة الى المناطق الكوردستانية التي خارج ادارة الاقليم".

وفي وقت سابق أعلنت كل من بغداد وأربيل عن قرب التوصل الى اتفاق عسكري يقضي بنشر لواءين مشتركين في المناطق المتنازع عليها لكن بغداد تضع العقبات والعراقيل امام تنفيذ الاتفاق.