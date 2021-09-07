ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية يزور اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يصل اليوم الثلاثاء (7 أيلول 2021)، ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والامنية جوزيب أوريل، إلى إقليم كوردستان قادما من بغداد والاجتماع مع كبار قادة اقليم كوردستان.

ويوم امس الاثنين 6 أيلول وأثناء وصوله الى العاصمة العراقية بغداد وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أعلن ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية أنهم " يعملون من أجل بناء ثقة متبادلة ومشتركة بين العراق والاتحاد الاوروبي اضافة الى العمل من اجل تكوين علاقات ايجابية والاستمرار في دعم العلاقات والاتفاقات المشتركة بين الطرفين" .

وأضاف جوزيب أوريل: ندين العملية الارهابية لداعش في غضون اليومين الماضيين في حدود محافظة كركوك ويجب القضاء على الارهاب في هذا البلد مؤكدا انه من الضروري حل المشاكل والعقبات التي تواجه العملية الانتخابية في العراق من أجل اقامة انتخابات نزيهة في العراق.

ومن جانبه قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أنهم يشكرون دعم الاتحاد الاوروبي للعراق مضيفا أنهم تحدثوا عن الانتخابات العراقية المقبلة وانهم طلبوا من الامم المتحدة ارسال مراقبين دوليين لمراقبة عملية الانتخابات في العراق لكونها عملية مهمة لمستقبل العملية السياسية في العراق.