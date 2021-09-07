علم حركة طالبان على جدران السفارة الامريكية

أربيل (كوردستان 24)- أظهرت صور نشرت على شبكات وسائل إعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي عَلم حركة طالبان مرسوما على جدران السفارة الأمريكية في كابول. ويظهر العلم شعار "إمارة أفغانستان الإسلامية".

وتجدر الإشارة إلى أن السفارة الأمريكية أعلنت في منتصف الشهر الماضي، بعد سيطرة طالبان على العاصمة كابول، أنها أنزلت العلم الأمريكي من مبنى مجمع سفارتها هناك.

وكانت واشنطن وعدة عواصم أوروبية قد أكدت سابقا على ان الاعتراف بطالبان وحكومتها التي يُتوقع الإعلان عنها قريبا، يتوقف على تصرفاتها. ويأتي هذا فيما يواجه الرئيس الأمريكي بايدن انتقادات عدة محليا ودوليا جراء انسحاب القوات الأميركية الفوضوي من أفغانستان بعد 20 سنة من دخول البلاد، لمكافحة الإرهاب.

ويخشى الأفغان وكذلك الغرب أن تجنح طالبان إلى قمع الحريات وعدم احترام حقوق الإنسان وضرب المكتسبات التي حققتها المرأة الأفغانية خلال العقدين الماضيين، فضلا عن إمكانية تحول البلاد ثانية إلى ملجأ للإرهاب.