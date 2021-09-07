سیاسة

علم حركة طالبان على جدران السفارة الامريكية

ويظهر العلم شعار "إمارة أفغانستان الإسلامية"
author_image آريان ابراهيم شوكت
علم حركة طالبان هلى جدران السفارة الامريكية
علم حركة طالبان هلى جدران السفارة الامريكية
الشرق الاوسط

أربيل (كوردستان 24)- أظهرت صور نشرت على شبكات وسائل إعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي عَلم حركة طالبان مرسوما على جدران السفارة الأمريكية في كابول. ويظهر العلم شعار "إمارة أفغانستان الإسلامية".

وتجدر الإشارة إلى أن السفارة الأمريكية أعلنت في منتصف الشهر الماضي، بعد سيطرة طالبان على العاصمة كابول، أنها أنزلت العلم الأمريكي من مبنى مجمع سفارتها هناك.

وكانت واشنطن وعدة عواصم أوروبية قد أكدت سابقا على ان الاعتراف بطالبان وحكومتها التي يُتوقع الإعلان عنها قريبا، يتوقف على تصرفاتها. ويأتي هذا فيما يواجه الرئيس الأمريكي بايدن انتقادات عدة محليا ودوليا جراء انسحاب القوات الأميركية الفوضوي من أفغانستان بعد 20 سنة من دخول البلاد، لمكافحة الإرهاب.

ويخشى الأفغان وكذلك الغرب أن تجنح طالبان إلى قمع الحريات وعدم احترام حقوق الإنسان وضرب المكتسبات التي حققتها المرأة الأفغانية خلال العقدين الماضيين، فضلا عن إمكانية تحول البلاد ثانية إلى ملجأ للإرهاب.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف