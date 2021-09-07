استكمال عمليات التسوية وتسليم الأسلحة في درعا في ثاني يوم لتنفيذ الاتفاق

أربيل (كوردستان 24)- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، ان محافظة درعا تشهد هدوء في اليوم الثاني لتنفيذ بنود الاتفاق الأخير بين لجان التفاوض في درعا والوفد الروسي، فيما تُستكمل عمليات التسوية وتسليم الاسلحة.

وقال المرصد ومقره بريطانيا، ان عموم محافظة درعا، ولاسيما منطقة درعا البلد بالمدينة تشهد هدوءا اليوم، حيث سيتم استكمال التسويات وإجراء المزيد منها بعد أن جرى تسوية أوضاع المئات يوم أمس، بالإضافة لتسليم السلاح، على أن يتم الانتقال إلى بنود أخرى بالاتفاق عقب الانتهاء من التسويات، وتهجير الرافضين لهذه البنود إلى الشمال السوري.

وتمت تسوية أوضاع المئات من أهالي درعا البلد، بينهم أعضاء من لجنة درعا، ومسلحين ومطلوبين للحكومة السورية، إضافة إلى متخلفين ومنشقين عن الجيش السوري.

وتم تسليم العشرات من قطع السلاح تنوعت بين الخفيفة والثقيلة والمتوسطة.

وستتم ملاحقة اي شخص يمتلك السلاح بعد اجراء عمليات التسوية بالتزامن مع تسليم السلاح الفردي، فيما سيتم نشر نحو 10 نقاط عسكرية لقوات النظام في درعا البلد بإشراف الشرطة العسكرية الروسية، بالإضافة لرفع العلمين الروسي والسوري، وتسوية أوضاع المطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية في الجيش الحكومي.