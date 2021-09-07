سیاسة

استكمال عمليات التسوية وتسليم الأسلحة في درعا في ثاني يوم لتنفيذ الاتفاق

author_image سوار أحمد
رفع العلمين الروسي والسوري في درعا
رفع العلمين الروسي والسوري في درعا
سوریا المرصد السوري درعا التسوية روسيا الحكومة السورية

أربيل (كوردستان 24)- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، ان محافظة درعا تشهد هدوء في اليوم الثاني لتنفيذ بنود الاتفاق الأخير بين لجان التفاوض في درعا والوفد الروسي، فيما تُستكمل عمليات التسوية وتسليم الاسلحة.

وقال المرصد ومقره بريطانيا، ان عموم محافظة درعا، ولاسيما منطقة درعا البلد بالمدينة تشهد هدوءا اليوم، حيث سيتم استكمال التسويات وإجراء المزيد منها بعد أن جرى تسوية أوضاع المئات يوم أمس، بالإضافة لتسليم السلاح، على أن يتم الانتقال إلى بنود أخرى بالاتفاق عقب الانتهاء من التسويات، وتهجير الرافضين لهذه البنود إلى الشمال السوري.

وتمت تسوية أوضاع المئات من أهالي درعا البلد، بينهم أعضاء من لجنة درعا، ومسلحين ومطلوبين للحكومة السورية، إضافة  إلى متخلفين ومنشقين عن الجيش السوري.
وتم تسليم العشرات من قطع السلاح تنوعت بين الخفيفة والثقيلة والمتوسطة.

وستتم ملاحقة اي شخص يمتلك السلاح بعد اجراء عمليات التسوية بالتزامن مع تسليم السلاح الفردي، فيما سيتم نشر نحو 10 نقاط عسكرية لقوات النظام في درعا البلد بإشراف الشرطة العسكرية الروسية، بالإضافة لرفع العلمين الروسي والسوري، وتسوية أوضاع المطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية في الجيش الحكومي.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف