ارتفاع أسعار الدولار في بورصات أربيل وبغداد

أربيل (كوردستان 24)- شهدت أسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء 7 أيلول (سبتمبر 2021) في اربيل عاصمة اقليم كوردستان،ارتفاعا طفيفا في سوق تداول العملات وفي البورصات الرئيسية في مدن اقليم كوردستان.

حيث بلغ سعر البيع بواقع 147600 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 147200 دينارا عراقيا في مقابل كل 100 دولار امريكي. كما ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

حيث ارتفعت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة والأسواق المحلية في العاصمة العراقية بغداد، وبلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار امريكي.

أما بورصة الكفاح والحارثية المركزية في العاصمة بغداد فقد سجلت، صباح اليوم الثلاثاء 7 أيلول 147500 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي. بينما سجلت الأسعار صباح امس الاثنين 147350 ديناراً مقابل 100 دولار امريكي.