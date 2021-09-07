بلاسخارت: المشاركة الواسعة في الانتخابات محك لتحقيق نزاهة الانتخابات

أربيل (كوردستان 24)- اكدت جنين بلاسخارت ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق، ان الانتخابات العراقية القادمة ستكون مختلفة عن سابقاتها وان الامم المتحدة تستمر بدعم العراق في موضوع الانتخابات المقبلة.

وقالت بلاسخارت في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء 7 أيلول 2021 ، ان الامم المتحدة تقدم المساعدة الاكبر في العالم للانتخابات العراقية، مضيفة ان تدابير اجرائية ستتخذها المنظمة الدولية لضمان عدم تزوير الانتخابات، ومؤكدة ان الامم المتحدة رفعت من اعداد موظفيها ليوم الاقتراع الى 5 اضعاف عما كانت عليه في السابق، مشددة ان الامم المتحدة ستمنع اي محاولات للتزوير .

وأضافت بلاسخارت انها اطلعت مجلس الامن على كل الأمور الخاصة بالانتخابات العراقية، وردا على سؤال عن اجراءات الامم المتحدة لحماية نزاهة الانتخابات في العراق وهل ستتضمن زيادة اضافية في اعداد المراقبين، قالت بلاسخارت ان " الامم المتحدة ليس لديها قوة تنفيذية انما هي فقط تكتفي بمراقبة سير هذه العمليات".

واضافت "هناك اقصى عدد من الموظفين الأمميين في العراق لمراقبة العملية الانتخابية، وهي تقوم بجهد مضاعف خلال وقت قصير لمساعدة المفوضية في اجراء الانتخابات، لكن هؤلاء الموظفون ليس لديهم قوة تنفيذية انما هي فقط تكتفي بمراقبة سير هذه العمليات".

وتابعت " ان المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات هو الامر الذي سيكون له القدرة على تحقيق انتخابات نزيهة".