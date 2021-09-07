سیاسة

جوزيب أوريل يصل اقليم كوردستان

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- وصل قبل قليل ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والامنية  جوزيب أوريل، الى مطار أربيل الدولي.

وكان في استقبال المسؤول الأوروبي في مطار أربيل، مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في الإقليم سفين دزيي وعددا من المسؤولين الحكوميين في الاقليم.

ومن المقرر أن يلتقي مبعوث الاتحاد الأوربي الرئيس مسعود بارزاني ورئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني.

وكان بوريل قد وصل أمس الأثنين إلى بغداد والتقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

وتتزامن زيارة المسؤول الأوروبي مع اقتراب مواعد الانتخابات العراقية المزمع إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الاول / اكتوبر المقبل.

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