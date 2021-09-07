سیاسة

مسرور بارزاني: الحكومة متمسكة بعملية الإصلاح ومكافحة الفساد

author_image آريان ابراهيم شوكت
کوردستان مسرور بارزاني هيئة النزاهة أحمد نور

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 7 أيلول (سبتمبر) 2021، رئيس هيئة النزاهة في الإقليم أحمد أنور.

وخلال اللقاء، جدد رئيس الحكومة التأكيد على أن التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان متمسكة بعملية الإصلاح ومصرة على مواصلتها ولا سيما مكافحة الفساد والقضاء على هدر الثروة العامة.

كما جرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية التنسيق بين المؤسسات المعنية في إقليم كوردستان في سبيل منع الاحتكار والحد من الروتين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

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