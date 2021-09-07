جوزيب بوريل من أربيل: أوروبا ملتزمة بدعم كوردستان وداعش لم ينته بعد

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الثلاثاء إن أوروبا ملتزمة بدعم إقليم كوردستان وتعزيز العلاقات بين الجانبين.

ووصل بوريل في وقت سابق من اليوم إلى أربيل قادماً من بغداد بعد سلسلة لقاءات عقدها مع كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية.

وفور وصوله لأربيل، التقى بوريل مع نيجيرفان بارزاني وبحث معه آخر المستجدات في العراق والمنطقة ولا سيما الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقال المسؤول الأوروبي في مؤتمر صحفي مشترك مع نيجيرفان بارزاني "أنا هنا لأؤكد مجدداً دعم الاتحاد الأوروبي لإقليم كوردستان".

وتابع "نريد أن نظل حلفاءً مهمين مع إقليم كوردستان".

وأشار إلى أن إقليم كوردستان يلعب دورياً محورياً في تهدئة الأوضاع في العراق والمنطقة، وأردف قائلاً "يسرنا أن نرى علاقة أفضل بين إقليم كوردستان وبغداد".

وأبدى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي استعداد التكتل الموحد لتحسين العلاقات بين الجانبين، كما أعرب عن استعداد مؤسسات الاتحاد الأوروبي لتقديم مزيد من الدعم والمساعدة لإقليم كوردستان لتمكينه من مواجهة التحديات المحلية والإقليمية.

ولفت بوريل إلى أهمية الدور الذي لعبه إقليم كوردستان وتعاونه مع التحالف الدولي لمحاربة داعش، وقال "متمسكون بالعمل والتعاون مع التحالف إذ أن تنظيم داعش لم ينته بعد للأسف".

وأثنى المسؤول الأوروبي على إقليم كوردستان الذي أظهر قدراً عالياً من التضامن والمسؤولية باستقباله أعداداً كبيرة من المسيحيين والإيزيدين.

وافتتح الاتحاد الأوروبي مؤخراً بعثة له في أربيل لتقديم المشورة لإقليم كردستان بالإضافة إلى بعثته الموجودة في بغداد والتي تضطلع بمساعدة السلطات على إنجاز الإصلاحات في مختلف المجالات.

إلى ذلك ثمّن رئيس إقليم كوردستان زيارة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى أربيل، وقال إنها مؤشر على التزام أوروبا بدعم الإقليم.

وتابع "نحن نقدر هذه الزيارة والتي تأتي في وقت مهم، وهي إشارة على مدى التزام الاتحاد الأوروبي بدعم العراق وإقليم كوردستان".

ووجّه رئيس إقليم كوردستان شكره للاتحاد الأوروبي على دعمه الإنساني والعسكري لإقليم كوردستان والعراق ولا سيما في الحرب ضد داعش.