سیاسة

مسرور بارزاني يبلغ بوريل بثلاثة أسس لأي حكومة رشيدة في العراق

"المساواة والعدالة والشراكة الحقيقية أساس لحكومة رشيدة في العراق"
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مسرور بارزاني خلال لقائه المسؤول الأوروبي - تصوير: KRG
مسرور بارزاني خلال لقائه المسؤول الأوروبي - تصوير: KRG
کوردستان إقليم كوردستان مسرور بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 7 أيلول (سبتمبر) 2021، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ومسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وخلال اللقاء، أشار نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ومسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي إلى أهمية موقع إقليم كوردستان كعامل للاستقرار في المنطقة، فضلاً عن مواصلة دعم الاتحاد الأوروبي وتنسيقه مع إقليم كوردستان ولا سيما في الحرب ضد الإرهاب.

ووجّه رئيس الحكومة شكره للاتحاد الأوروبي على موقفه الداعم لإقليم كوردستان، وأكد على أهمية دور فرق الاتحاد الأوروبي الخاصة بمراقبة الانتخابات العراقية المقبلة، وخصوصاً في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، وذلك لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تضمن حقوق مختلف المكونات العراقية وتحقق تطلعاتها.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة تنفيذ الدستور العراقي، وأن تكون المساواة والعدالة والشراكة الحقيقية أساساً لحكومة رشيدة في العراق.

وتناول الاجتماع كذلك سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إقليم كوردستان والاتحاد الأوروبي، إلى جانب مناقشة الإصلاحات في الكابينة الوزارية التاسعة، والعلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، ووضع النازحين واللاجئين في إقليم كوردستان.

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