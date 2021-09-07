الكاظمي يعلن "الجاهزية التامة" للانتخابات ويصدر أمراً بشأن الإحصاء السكاني

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الثلاثاء "الجهوزية التامة" لإجراء الانتخابات التشريعية في العراق.

وجاء إعلان الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، أكد خلالها "الوصول إلى الجاهزية التامة فيما يتعلق بإقامة الانتخابات في شهر تشرين الأول المقبل".

وقال الكاظمي إن "الحكومة أوفت بالتزاماتها وأنهت جميع متطلبات العملية الانتخابية الفنية والأمنية".

ومن المقرر إجراء الانتخابات في 10 من الشهر المقبل.

ودعا رئيس الوزراء العراقي القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية إلى "الدفع باتجاه حثّ المواطنين على المشاركة الواسعة في الانتخابات".

وفي سياق آخر، وجّه الكاظمي لجنة إعداد الموازنة، تضمين قانون الموازنة لعام 2022 للمبالغ اللازمة لإجراء التعداد العام للسكان ضمن موازنة وزارة التخطيط.

وأُرجئ التعداد السكاني للعراق في مناسبات كثيرة بسبب مخاوف من تسييسه. وإقليم كوردستان هو أحد المؤيدين للإحصاء مع تحفظات على آلياته.

وتريد كوردستان تحديد عدد سكانها وهو ما سيحدد حصتها في الموازنة العامة الاتحادية والتي تبلغ حالياً 12.67 في المئة بعد أن كانت 17 بالمئة.

وكان من المفترض إجراء التعداد السكاني العام الماضي بما يشمل إقليم كوردستان لأول مرة منذ عام 1987، لكنه تأجل بسبب تفشي كورونا والأزمة المالية والخلافات السياسية.