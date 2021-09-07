سیاسة

الكاظمي يعلن "الجاهزية التامة" للانتخابات ويصدر أمراً بشأن الإحصاء السكاني

"الحكومة أوفت بالتزاماتها وأنهت جميع متطلبات العملية الانتخابية الفنية والأمنية"
author_image Kurdistan24 اربیل
جانب من اجتماع اليوم
جانب من اجتماع اليوم
العراق العراق الإحصاء السكاني التعداد السكاني

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الثلاثاء "الجهوزية التامة" لإجراء الانتخابات التشريعية في العراق.

وجاء إعلان الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، أكد خلالها "الوصول إلى الجاهزية التامة فيما يتعلق بإقامة الانتخابات في شهر تشرين الأول المقبل".

وقال الكاظمي إن "الحكومة أوفت بالتزاماتها وأنهت جميع متطلبات العملية الانتخابية الفنية والأمنية".

ومن المقرر إجراء الانتخابات في 10 من الشهر المقبل.

ودعا رئيس الوزراء العراقي القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية إلى "الدفع باتجاه حثّ المواطنين على المشاركة الواسعة في الانتخابات".

وفي سياق آخر، وجّه الكاظمي لجنة إعداد الموازنة، تضمين قانون الموازنة لعام 2022 للمبالغ اللازمة لإجراء التعداد العام للسكان ضمن موازنة وزارة التخطيط.

وأُرجئ التعداد السكاني للعراق في مناسبات كثيرة بسبب مخاوف من تسييسه. وإقليم كوردستان هو أحد المؤيدين للإحصاء مع تحفظات على آلياته.

وتريد كوردستان تحديد عدد سكانها وهو ما سيحدد حصتها في الموازنة العامة الاتحادية والتي تبلغ حالياً 12.67 في المئة بعد أن كانت 17 بالمئة.

وكان من المفترض إجراء التعداد السكاني العام الماضي بما يشمل إقليم كوردستان لأول مرة منذ عام 1987، لكنه تأجل بسبب تفشي كورونا والأزمة المالية والخلافات السياسية.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

مسرور بارزاني يبلغ بوريل بثلاثة أسس لأي حكومة رشيدة في العراق
  1 ساعات
کوردستان

الرئيس بارزاني للاتحاد الأوروبي: تهديدات الإرهاب قائمة وأسباب ظهور داعش لا تزال دون حل
  2 ساعات
کوردستان

جوزيب بوريل من أربيل: أوروبا ملتزمة بدعم كوردستان وداعش لم ينته بعد
  3 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف