مجتمع

العراق يطلق استمارة التحويل من الملاك العسكري إلى المدني

author_image Kurdistan24 اربیل
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العراق العراق وزارة الداخلية استمارة التحويل الملاك المدني الملاك العسكري

أربيل (كوردستان 24)- أطلقت السلطات العراقية الثلاثاء الاستمارة الإلكترونية للراغبين بالتحويل من الملاك العسكري الى الملاك المدني في وزارة الداخلية.

ونشرت وزارة الداخلية تعليمات ملء الاستمارة وحثت المتقدمين على اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى الرابط التالي (اضغط هنا)

لفتح ملف التعهد ومن ثم تتم طباعته بشكل ورقي والتوقيع عليه مع بصمة الإبهام من قبل المتعهد وضابط الإدارة في الدائرة التي ينتمي إليها المنتسب.

بعدها تؤخذ على شكل صورة للتعهد ليتم رفعه فيما بعد للاستمارة الرئيسية.

2- فتح الرابط التالي للاستمارة الرئيسية (اضغط هنا)

كتابة المعلومات في الحقول المطلوبة وإرفاق نسخ من المستمسكات في الاستمارة من بينها أمر التعيين والشهادة الدراسية إضافة للتعهد الخطي آنف الذكر.

بعد إكمال جميع المعلومات يتم الضغط على الإرسال.

ملاحظة: يستمر التقديم لمدة 30 يوماً اعتباراً من تاريخ إطلاق الاستمارة.

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