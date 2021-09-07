أمن

في بغداد.. اجتماع أمني موسع يبحث تأمين انتخابات تشرين بـ"أجواء آمنة"

"جرى خلال المؤتمر مناقشة آخر المستجدات بشأن الإجراءات الأمنية"
author_image Kurdistan24 اربیل
حضر الاجتماع كبار المسؤولين الأمنيين والعسكرييين في العراق - صورة: خلية الإعلام الأمني
حضر الاجتماع كبار المسؤولين الأمنيين والعسكرييين في العراق - صورة: خلية الإعلام الأمني
العراق العراق انتخابات تشرين الانتخابات العراقية

أربيل (كوردستان 24)- عُقد في بغداد مساء الثلاثاء اجتماع أمني موسع لبحث الخطط المُعدة لتأمين الانتخابات النيابية المقررة الشهر المقبل.

وترأس الاجتماع نائب قائد العمليات المشتركة رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات الفريق الركن عبد الأمير الشمري بحضور كبار المسؤولين الأمنيين.

وبحسب خلية الإعلام الأمني فقد "جرى خلال المؤتمر مناقشة آخر المستجدات بشأن الإجراءات الأمنية... والخطط الأمنية المعدة لتأمين الحماية اللازمة لإجراء الانتخابات بأجواء آمنة ومستقرة وتمكين الناخبين من الأدلاء بأصواتهم بانسيابية عالية وضمان أكبر مشاركة لهم".

وبحث الاجتماع "منع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن وتعكير صفو الانتخابات"، كذلك ناقشوا "جملة من المواضيع المهمة التي من واجبها إنجاح العملية الانتخابية في البلاد".

وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في وقت سابق من الثلاثاء "الجهوزية التامة" لإجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 10 من الشهر المقبل.

 

موضوعات ذات صلة
العراق

العراق يطلق استمارة التحويل من الملاك العسكري إلى المدني
  2 ساعات
العراق

الكاظمي يعلن "الجاهزية التامة" للانتخابات ويصدر أمراً بشأن الإحصاء السكاني
  2 ساعات
کوردستان

مسرور بارزاني يبلغ بوريل بثلاثة أسس لأي حكومة رشيدة في العراق
  3 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف