في بغداد.. اجتماع أمني موسع يبحث تأمين انتخابات تشرين بـ"أجواء آمنة"

أربيل (كوردستان 24)- عُقد في بغداد مساء الثلاثاء اجتماع أمني موسع لبحث الخطط المُعدة لتأمين الانتخابات النيابية المقررة الشهر المقبل.

وترأس الاجتماع نائب قائد العمليات المشتركة رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات الفريق الركن عبد الأمير الشمري بحضور كبار المسؤولين الأمنيين.

وبحسب خلية الإعلام الأمني فقد "جرى خلال المؤتمر مناقشة آخر المستجدات بشأن الإجراءات الأمنية... والخطط الأمنية المعدة لتأمين الحماية اللازمة لإجراء الانتخابات بأجواء آمنة ومستقرة وتمكين الناخبين من الأدلاء بأصواتهم بانسيابية عالية وضمان أكبر مشاركة لهم".

وبحث الاجتماع "منع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن وتعكير صفو الانتخابات"، كذلك ناقشوا "جملة من المواضيع المهمة التي من واجبها إنجاح العملية الانتخابية في البلاد".

وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في وقت سابق من الثلاثاء "الجهوزية التامة" لإجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 10 من الشهر المقبل.