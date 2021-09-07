مونديال قطر: تعادل إيجابي يحسم مواجهة الإمارات وسوريا

أربيل (كوردستان 24)- انتهت مباراة سوريا والإمارات على ستاد الملك عبدالله في عمان الثلاثاء بالتعادل 1-1 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة الى مونديال قطر 2022.

وافتتح المنتخب الإماراتي التسجيل من الفرصة الاولى التي سنحت له مستغلا خطأ من حارس مرمى سوريا إبراهيم العالمة الذي فشل في التصدي لكرة شاهين عبد الرحمن البعيدة المدى، لتتهيأ أمام علي مبخوت الذي تابعها داخل الشباك بعد مرور 12 دقيقة، رافعا رصيده الى 77 هدفا على الصعيد الدولي ما سمح له بتخطي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ويعادل الأسطورة البرازيلي بيليه كسابع افضل هداف على صعيد المنتخبات الوطنية.

وسنحت فرصة ذهبية أمام سوريا لإدراك التعادل عندما فشل محمود خميس في تشتيت احدى الكرات، فتهيأت أمام عمر خربين والمرمى مشرع أمامه لكن افضل لاعب في آسيا عام 2017 سددها خارج الخشبات الثلاث. ثم سنحت أمام اللاعب ذاته فرصة جيدة أيضا عندما انفرد بالحارس الاماراتي علي خصيف وسدد خارجاً ايضا.

وعزز مدرب سوريا نزار محروس الخط الهجومي باشراك محمود الحبر في الشوط الثاني، وبالفعل نشطت الجبهة الامامية وانقذ الحارس الاماراتي محاولة اولى للبحر من تسديدة قوية. لكنه وقف عاجزاً في المحاولة الثانية للبحر الذي تلقى كرة متقنة من محمود المواس وسددها داخل الشباك (64).

بعد هذا الهدف، انتقل الضغط الهجومي ليصبح من طرف منتخب الإمارات الذي كاد يستعيد التقدم من جديد بعدما أرسل عبدالله رمضان تمريرة طويلة وصلت خلف المدافعين إلى فابيو ليما الذي اصطدم بتألق الحارس السوري قبل أن يتدخل الدفاع لإبعاد الخطر (68)، ثم عاد ليما ولعب كرة رأسية مرت قريبة بجوار القائم (72).

وتقام الجولة الثالثة في 7 تشرين الأول أكتوبر، حيث يلتقي العراق مع لبنان، والإمارات مع إيران، وكوريا الجنوبية مع سوريا.