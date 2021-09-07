المكسيك.. الفيضانات تباغت مستشفى وتودي بحياة 16 مريضاً

أربيل (كوردستان 24)- لقي 16 مريضاً على الأقل داخل مستشفى في ولاية هيدالغو بوسط المكسيك بسبب فيضانات تسببت بها أمطار غزيرة، وفق ما أفادت الحكومة المكسيكية الثلاثاء.

وقالت الحكومة في تغريدة على تويتر إن "أمطار الأمس في هيدالغو تسببت بفيضان نهر تولا وإغراق المستشفى العام ما أسفر عن مصرع 16 من المرضى".

وفي الرسالة التي أُرفقت بشريط مصور، أوضحت زوي روبليدو المديرة العامة للضمان الصحي المكسيكي التي تدير المستشفى المذكور أن 56 مريضا كانوا في المؤسسة، وقد أغرقته الفيضانات خلال بضع دقائق وجعلته خارج الخدمة.

وذكرت وسائل الاعلام أن بين الضحايا مصابين بكوفيد-19 كانوا يتلقون الاكسيجين.

وأظهرت مشاهد بثها الإعلام المحلي المستشفى وقد أغرقته المياه، فيما أعلنت السلطات أن من نجا من المرضى تم إرساله إلى مستشفيات أخرى في المنطقة.