بالفيديو | إيران تروض "أسود الرافدين" بهزيمة ثقيلة

أربيل (كوردستان 24)- تلقى المنتخب العراقي هزيمة قاسية أمام المنتخب الإيراني بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم في قطر 2022.

سجل ثلاثية إيران علي رضا في الدقيقة الثانية ومهدي طارمي في الدقيقة 69 وعلي جولزاده في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، لتتصدر إيران برصيد 6 نقاط.

واستقر المنتخب العراقي في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وفاجأ المنتخب الإيراني نظيره العراقي بهدف سريع بعد مرور دقيقتين فقط حيث استغل مهدي طارمي الكرة التي استقبلها وسط غياب الضغط ليمررها عرضية ليستقبلها علي رضا برأسه ويسكنها الشباك.

ولم يحافظ المنتخب العراقي على التنظيم الذي ظهر عليه في مباراة كوريا الجنوبية وتأثر أيضا بإصابة اللاعب بشار رسن الذي تعرض لإصابة وغادر الملعب منتصف الشوط الأول وأشرك المدرب جستن ميرام بديلا له.

ومع بداية الشوط سجل المنتخب العراقي هدفا برأسية لمهند علي ألغي عبر الفار بعد أن أكد تمركز مهند في التسلل، ورغم محاولة المدرب ادفوكات بزج مهند علي وفرانس بطرس بدلا من أمير العماري وشيركو كريم إلا أن أداء المنتخب العراقي لم يرتق للمنافسة.

هدف ايران الاول pic.twitter.com/pWVBUdNAuH — يوسف مع التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 (@GOOLfhd21) September 7, 2021

ومع أفضلية المنتخب الإيراني استلم مهدي طارمي الكرة بين أربعة مدافعين وروض الكرة وسجل منها الهدف الثاني في الدقيقة 69.

ولم تنجح محاولات المدرب بإنعاش الفريق من خلال زج محمد قاسم وعلاء عبد الزهرة بدلا من همام طارق وصفاء هادي، ولكن الفوضى بقيت عارمة بخطوط الفريق دون أي تهديد على مرمى الفريق الإيراني بل على العكس استغل الفريق الإيراني ذلك عبر علي جولزاده من خطأ دفاعي حيث سجل الهدف الثالث بالدقيقة 90.