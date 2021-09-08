طالبان تعلن حكومة مؤقتة وزعيمها يشدد على التمسك بـ"الشريعة"

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت حركة طالبان حكومة مؤقتة لتصريف الأعمال في أفغانستان، كما أعلنت البلاد "إمارة إسلامية".

وأعلنت الحركة يوم الثلاثاء عن أبرز الأسماء التي ستشكل حكومتها الجديدة، إذ سيرأسها الملا محمد حسن أخوند القيادي في الحركة، كما سيتولى الملا يعقوب نجل الملا عمر مؤسس الحركة وزارة الدفاع، فيما سيتقلد سراج الدين حقاني زعيم شبكة حقاني منصب وزير الداخلية.

وأشار المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في مؤتمر صحفي إلى "أن الحكومة غير مكتملة"، لافتا إلى أن الحركة التي وعدت بحكومة "جامعة" ستحاول "ضم أشخاص آخرين من مناطق أخرى في البلاد".

وكانت الحركة تعهدت عقب سيطرتها على كابول في 15 أغسطس/ آب، تبني نمط حكم أكثر "شمولا" مما كان عليه في فترة حكمها الأولى بين عامي 1996-2001.

وفي أول ظهور له منذ سيطرة الحركة على كابول، شدد زعيم طالبان الملا هبة الله أخوند زادة على تمسك الحكومة الجديدة بتطبيق "الشريعة".

ويعتبر إعلان تشكيل الحكومة المؤقتة خطوة أساسية في تشكيل حكومة طالبان.