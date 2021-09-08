سیاسة

داعش يشن هجومين على القوات العراقية يسفران عن وقوع اصابات في خانقين

author_image سوار أحمد
العراق داعش خانقين اصابات القوات العراقية

أربيل (كوردستان 24)- قال مصدر أمني في قوات البيشمركة ان هجوما مزدوجا لتنظيم داعش على القوات العراقية، اسفر عن اصابات في الجيش العراقي على أطراف خانقين.

وأفاد المصدر ان عناصر داعش هاجموا نقاطا للجيش العراقي في قرية الغاية في اطراف خانقين ومنطقة حلوان بين جلولاء وخانفين، مشيرا الى ان تعزيزات من الجيش هرعت لإسناد تلك النقاط لكن عبوة ناسفة انفجرت واسفرت عن اصابة 5  جنود بين تلك التعزيزات.

وكثف عناصر داعش مؤخرا من هجماتهم وخصوصا في المناطق المتنازع عليها بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وقبل يومين فقط، قتل 15 من أفراد قوات الأمن العراقية في هجومين منفصلين شنهما مسلحو داعش على حدود إقليم كردستان ومحافظتي نينوى.

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