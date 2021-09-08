خلال تفقده أضرار "إيدا".. بايدن يدعو إلى التحرك العاجل لمجابهة التغير المناخي

أربيل (كوردستان 24)- دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مجابهة التغير المناخي، وذلك خلال تفقده للأضرار التي خلفها إعصار إيدا في ولايتي نيوجيرسي ونيويورك التي شهدت فيضانات عارمة.

وقال الرئيس الأمريكي "لم يعد لدينا وقت"، ويركز بايدن، الذي جعل مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري على رأس أولوياته السياسية، على الدمار الذي أحدثه إيدا لتأكيد الحاجة إلى الإنفاق على البنية التحتية والتخفيف من آثار تغير المناخ.

وقال بايدن، خلال إفادة إعلامية من قادة الولاية والزعماء المحليين في هيلسبورو تاونشيب، "على مدى عقود، حذر العلماء من الطقس القاسي... وكان تغير المناخ هنا ونحن نعيشه الآن، وليس لدينا المزيد من الوقت". وأضاف بايدن أنه في ظل حرائق الغابات والأعاصير والفيضانات، يتأثر كل جزء من الولايات المتحدة بالطقس القاسي. وقال "يمكننا منع الوضع من أن يزداد سوءا... نحن جميعا في هذا معا".

واضاف بايدن "نحن في إحدى النقاط التي ترغمنا على التحرك أو سنواجه مشاكل حقيقية".

من جهتها تطرقت المتحدثة باسمه جين ساكي إلى موضوع يهم الرئيس خلال اجتماع على متن الطائرة الرئاسية، مشددة على أن الأحداث المناخية القصوى "لا تؤثر فقط على المناطق الديمقراطية أو المناطق الجمهورية بل تؤثر على الجميع في البلاد". وتحدثت عن "المأساة الإنسانية الكبرى" وأيضا "الآثار الاقتصادية الضخمة" لهذه الكوارث.

وخلفت الفيضانات المدمرة مساء الأربعاء 47 قتيلا في مدينة نيويورك ومنطقتها، وألحقت أضرارا جسيمة. وانتشرت صور مترو أنفاق نيويورك الذي اجتاحته الأمطار الغزيرة في جميع أنحاء العالم.