"دانة غاز" توقع عقدا بقيمة 250 مليون دولار لتمويل أعمال التوسعة في حقل خورمور بكوردستان

أربيل (كوردستان 24)- وقعت شركة بيرل بتروليوم المحدودة "بيرل بتروليوم" أو "الشركة"، التحالف الذي تقوده شركة نفط الهلال ودانة غاز الإماراتية، اتفاقية تمويل بقيمة 250 مليون دولار مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، للمساهمة في تمويل أعمال التوسعة في حقل غاز خورمور في إقليم كوردستان.

وسيساهم التمويل الذي قدّمته المؤسسة والبالغة مدته 7 سنوات في زيادة القدرة الإنتاجية لمحطة خورمور بنسبة 50 بالمئة ليصل إلى 690 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي النظيف لتوليد الكهرباء في إقليم كوردستان.

وتبلغ تكلفة المشروع الاجمالية 630 مليون دولاراً وقد تم تمويل المبلغ المتبقي واللازم لإتمام المشروع من خلال تسهيل إئتماني من أحد البنوك المحلية ومن خلال تمويل مقدم من قبل مقاول الأعمال الهندسية والإنشائية والتزويد.

ومشروع "خورمور 250" هو المرحلة الأولى من مشروع التوسعة في خورمور، ويتضمن إضافة خطين لإنتاج الغاز، ويهدف إلى رفع إجمالي إنتاج الغاز ليقارب المليار قدم مكعب في اليوم. وقد استؤنفت الأعمال الإنشائية في المشروع في شهر أبريل الماضي وذلك بعد توقف الأعمال بسبب جائحة كورونا، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية وبدء الإنتاج في شهر إبريل من عام 2023.

ويتجاوز إجمالي استثمارات شركة بيرل بيتروليوم في مرافق خورمور حتى يومنا هذا 2.1 مليار دولار امريكي، بإجمالي إنتاج تراكمي يزيد على 341 مليون برميل نفط مكافئ من الغاز والسوائل النفطية، وقد أدى الإمداد المستمر بالغاز لمحطات إنتاج الكهرباء في أربيل وجمجمال وبازيان إلى توفير كبير في تكلفة الوقود وفوائد اقتصادية جمة لإقليم كوردستان والعراق ككل.

ومن خلال الغاز المنتج من المشروع تم تجنب أكثر من 42 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وذلك نتيجة لاستبدال الوقود السائل (الديزل) بالغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، ما يساهم في الحد من إنبعاثات الغازات الدفيئة و تلوث الهواء المحلي في إقليم كوردستان. وكذلك دعم التحول لاستخدام مصادر طاقة أفضل للمساهمة في الحد من التغير المناخي.

وشهدت محطة خورمور لمعالجة الغاز بين عامي 2018 و2021، زيادة في الإنتاج بنسبة 45 بالمئة نتيجة لزيادة كفاءة المحطة، ما رفع إجمالي الإنتاج ليصل إلى 106,000 برميل نفط مكافئ يوميًا، ويُعد المشروع اليوم أكبر منتج للغاز من القطاع الخاص في العراق.

وعلق السيد مجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، والعضو المنتدب لمجلس إدارة شركة دانة غاز، قائلاً: “تؤكد اتفاقية التمويل مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية على أهمية تطوير موارد الغاز الطبيعي في إقليم كردستان العراق مما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية الإقليمية والنمو الإقتصادي. وعلى الرغم من التحديات التي واجهها العالم منذ بداية جائحة كورونا، فقد حافظنا على استمرارية عملياتنا وتمكنا من زيادة الإنتاج. ويعتبر الاتفاق مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية دليلا على متانة سجلنا الحافل بالنجاح ويسلط الضوء على إمكانات هذه الموارد والمستقبل المشرق لإقليم كوردستان.

ومن جانبه، قال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز: "نفخر مع شركائنا في شركة بيرل بتروليوم، ببناء قطاع الغاز في إقليم كوردستان العراق، وتقديم إمدادات من الطاقة النظيفة على نطاق واسع، والمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية المحلية. وتؤكد هذه الاتفاقية على ثقتنا المستمرة في المنطقة وآفاقها على المدى الطويل ".