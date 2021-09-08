اقتصاد

بورصة أربيل.. الدولار يراوح مكانه وانخفاض سعر "المعدن الأصفر"

author_image سوار أحمد
کوردستان أسعار الذهب أسعار الدولار اسواق اقليم كوردست

أربيل (كوردستان 24)- شهد سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء استقراراً أمام العملة المحلية فيما انخفض سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان.


أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان هذا اليوم


100 دولار = 147600 دينار
100 يورو = 174500 دينار
100 جنيه إسترليني = 203000 ديناراً
100 ليرة تركية = 17800 ديناراً
100 ألف تومان إيراني = 5450 دينار
دينار أردني واحد = 2080 ديناراً

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم


مثقال عيار 24 = 425000 دينار
مثقال عيار 21 = 375000 دينار
مثقال عيار 18 = 320000 دينار

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