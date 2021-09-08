بورصة أربيل.. الدولار يراوح مكانه وانخفاض سعر "المعدن الأصفر"

أربيل (كوردستان 24)- شهد سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء استقراراً أمام العملة المحلية فيما انخفض سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان.



أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان هذا اليوم



100 دولار = 147600 دينار

100 يورو = 174500 دينار

100 جنيه إسترليني = 203000 ديناراً

100 ليرة تركية = 17800 ديناراً

100 ألف تومان إيراني = 5450 دينار

دينار أردني واحد = 2080 ديناراً

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم



مثقال عيار 24 = 425000 دينار

مثقال عيار 21 = 375000 دينار

مثقال عيار 18 = 320000 دينار