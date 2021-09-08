البدء بمنح بطاقات التطعيم في اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول صحي انه تم البدء بمنح بطاقات التطعيم ضد فيروس كورونا في محافظة دهوك، مشيرا الى ان منح البطاقات في المحافظات الأخرى سيبدأ خلال ايام قليلة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الاقليم، آسو حويزي لكوردستان 24 ان "كان ينبغي أن يبدأ منح البطاقات في كافة محافظات كوردستان فكافة الاستعدادات مكتملة، إلا أن بعض العوائق الفنية حالت دون ذلك، وسيتم توزيعها في المناطق الأخرى في وقت قريب".

وتابع "في حال لم يتم توزيع البطاقات يوم غد في أربيل والمدن الأخرى، فسيتم منحها في مطلع الاسبوع المقبل".

وبذلك يمكن للأشخاص الذين تلقوا جرعتين من أي من اللقاحات المعتمدة في إقليم كردستان التقدم بطلب للحصول على جواز سفر لقاحي للسماح لهم بالسفر إلى الخارج مع قيود أقل، وفقا لوزارة الصحة.

وتمنح البطاقة تسهيلات أكبر للأشخاص الملقحين الراغبين بالسفر، وتخفف عنهم القيود بمافيها الحجر الصحي، كما أنها تحتوي على البيانات الشخصية ونوع اللقاح الذي تلقاه الشخص وتاريخ التطعيم.

وللحصول على الوثيقة ، يتعين على الشخص تقديم جواز سفره والوثيقة التى تظهر انه تم تطعيمه بالكامل في المراكز المخصصة.

وقال مسؤول صحي لكوردستان 24 في وقت سابق ان وثائق التطعيم الصادرة عن وزارة الصحة الاتحادية وفي اقليم كوردستان صالحة للتقدم بطلب للحصول على البطاقة.