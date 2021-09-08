دمشق: لا مفاوضات مع تركيا حول مكافحة الإرهاب

أربيل (كوردستان 24)- نفت وزارة الخارجية السورية وجود مفاوضات أو تواصل مع تركيا، بشأن التعاون ضد الإرهاب أو القضايا الأمنية.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد صرح في وقت سابق لقناة "إن تي في" الإخبارية التركية بأن أنقرة ودمشق يتشاطران نفس الرأي حول حزب العمال الكوردستاني ووحدة الأراضي السورية مشيرا الى عقد اجتماعات بين الجانبين بخصوص هذه القضايا.

وأوضح أوغلو الدولتين الجارتين مازالتا لا تتمتعان بعلاقات سياسية .

ونفت وزارة الخارجية السورية "نفيا قاطعا" في بيان يوم الثلاثاء لوكالة الانباء السورية (سانا) "وجود اي نوع من الاتصالات او المفاوضات مع النظام التركي وخصوصا في مجال مكافحة الارهاب".

وقطعت تركيا وسوريا علاقاتهما في عام 2011، بعد وقت قصير من بداية الحرب الأهلية السورية.

وكانت صحيفة "التركية" ذكرت يوم السبت ان مدير جهاز الاستخبارات الوطنية التركية هاكان فيدان سيلتقي نظيره السوري مدير الامن القومي علي مملوك في العاصمة العراقية بغداد.

وفي كانون الثاني/يناير 2020، التقى الرجلان في موسكو في أول اتصال رسمي بينهما منذ عدة سنوات كجزء من اجتماع عام بوساطة روسية.

وتوقع اسماعيل حقي بيكين الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات التركية ان يكون اجتماعهما "بداية عملية جديدة".