سیاسة

بوريل يعلن مضمون اللقاء مع الرئيس بارزاني ويجدد التزام الاتحاد الأوروبي بالعمل مع اقليم كوردستان

author_image سوار أحمد
null
null
کوردستان جوزيب بوري الرئيس بارزاني اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن مضمون اللقاء مع الرئيس مسعود بارزاني مجددا في الوقت نفسه التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بالعمل مع اقليم كوردستان.

واستقبل الرئيس بارزاني في صلاح الدين يوم الثلاثاء، نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

ونشر بوريل على حسابه في موقع تويتر "خلال لقائي مع بارزاني، ناقشنا دور اقليم كوردستان في قضية الأمن والاستقرار في المنطقة".

واضاف "نقدر دور اقليم كوردستان في مواجهة داعش مع التحالف الدولي، ونؤكد التزامنا بواجباتنا ضمن هذا الإطار كون الحرب ضد تنظيم داعش لم تنته بعد".

ووصل جوزيب بوريل إلى كوردستان يوم أمس الثلاثاء، قادما من العاصمة العراقية بغداد، والتقى بالرئيس بارزاني ورئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف