بوريل يعلن مضمون اللقاء مع الرئيس بارزاني ويجدد التزام الاتحاد الأوروبي بالعمل مع اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن مضمون اللقاء مع الرئيس مسعود بارزاني مجددا في الوقت نفسه التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بالعمل مع اقليم كوردستان.

واستقبل الرئيس بارزاني في صلاح الدين يوم الثلاثاء، نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

ونشر بوريل على حسابه في موقع تويتر "خلال لقائي مع بارزاني، ناقشنا دور اقليم كوردستان في قضية الأمن والاستقرار في المنطقة".

واضاف "نقدر دور اقليم كوردستان في مواجهة داعش مع التحالف الدولي، ونؤكد التزامنا بواجباتنا ضمن هذا الإطار كون الحرب ضد تنظيم داعش لم تنته بعد".

ووصل جوزيب بوريل إلى كوردستان يوم أمس الثلاثاء، قادما من العاصمة العراقية بغداد، والتقى بالرئيس بارزاني ورئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني.

