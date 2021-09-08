التنمية الدولية الامريكية تساهم في توسعة حقل غاز خورمور في اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قامت شركة بيرل بتروليوم، التحالف الذي تقوده شركة نفط الهلال ودانة غاز، بتوقيع اتفاقية تمويل بقيمة 250 مليون دولار مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) للمساهمة في تمويل أعمال التوسعة في حقل غاز خورمور في إقليم كوردستان.

وسيساهم التمويل الذي قدّمته مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية والبالغة مدته 7 سنوات في زيادة القدرة الإنتاجية لمحطة خورمور بنسبة 50٪ ليصل إلى 690 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي النظيف لتوليد الكهرباء في إقليم كوردستان. ويتجاوز إجمالي استثمارات شركة بيرل بيتروليوم في مرافق خورمور حتى يومنا هذا 2.1 مليار دولار،

بإجمالي إنتاج تراكمي يزيد على 341 مليون برميل نفط مكافئ من الغاز والسوائل النفطية، وقد أدى الإمداد المستمر بالغاز لمحطات إنتاج الكهرباء في أربيل وجمجمال وبازيان إلى توفير كبير في تكلفة الوقود وفوائد اقتصادية جمة لإقليم كوردستان والعراق ككل.



ومن خلال الغاز المنتج من المشروع تم تجنب أكثر من 42 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وذلك نتيجة لاستبدال الوقود السائل (الديزل) بالغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، ما يساهم في الحد من إنبعاثات الغازات الدفيئة و تلوث الهواء المحلي في إقليم كوردستان.

وقال مجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، والعضو المنتدب لمجلس إدارة شركة دانة غاز: "تؤكد اتفاقية التمويل مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية على أهمية تطوير موارد الغاز الطبيعي في إقليم كوردستان العراق مما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية الإقليمية والنمو الإقتصادي. وعلى الرغم من التحديات التي واجهها العالم منذ بداية جائحة كورونا، فقد حافظنا على استمرارية عملياتنا وتمكنا من زيادة الإنتاج. ويعتبر الاتفاق مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية دليلا على متانة سجلنا الحافل بالنجاح ويسلط الضوء على إمكانات هذه الموارد والمستقبل المشرق لإقليم كوردستان العراق ".

واضاف ديف جاغاديشان،، الرئيس التنفيذي بالوكالة لدى مؤسسة تمويل التنمية الدولية " يمثل هذا المشروع التنموي استمرارية لاستثمارات الولايات المتحدة في إقليم كوردستان العراق."