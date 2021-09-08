نظام إلكتروني جديد للمتقاعدين في اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول قسم الاحصاء في مديرية التقاعد العامة في اقليم كوردستان لكوردستان24 انه" تم استحداث واعداد نظام الكتروني جديد لفئة المتقاعدين في الاقليم.

وبموجب النظام الالكتروني الجديد في الاقليم فانه يستوجب على المتقاعد ان يكون لديه مالاتقل عن 15 سنة من الخدمة العملية في السلك الوظيفي وبعكس ذلك لايدخل اسم الشخص المتقاعد في النظام الالكتروني الجديد والذي ينتظر منه البدء بالعمل بحلول نهاية العام الحالي".

واضاف مسؤول قسم الاحصاء في مديرية تقاعد أربيل صباح مخلص: تم استحداث هذا النظام بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد و وزارة التخطيط في حكومة الاقليم. والنظام عبارة عن نظام متطور وهو الان قيد التنفيذ ويتم ربط كافة مديريات الاقليم بالنظام الجديد وفق آلية متطورة لغرض تنظيم شؤون المتقاعدين.

وتابع مسؤول شعبة الاحصاء " بعد اعادة صياغة قانون تقاعد الدرجات الخاصة في الاقليم فان النظام الالكتروني الحالي يسهل لنا طريقة العمل للتعامل مع المتقاعدين ممن لايملكون خدمة فعلية تقل عن 15 سنة".