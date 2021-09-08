صحة وبیئة

كورونا يرفع حصيلة ضحاياه مع تراجع طفيف بالإصابات في إقليم كوردستان

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان كورونا إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان الأربعاء عن تسجيل 20 حالة وفاة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، إن مختبراتها سجلت في الفترة نفسها 1463 إصابة مؤكدة بالوباء مع تعافي 2138 شخصاً.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات في إقليم كوردستان إلى 305859 حالة بما في ذلك 5522 وفاة، فضلاً عن تعافي 267977 شخصاً من الفيروس.

وسبق أن أعلن وزير الصحة سامان البرزنجي تطعيم أكثر من 700 ألف شخص في الإقليم من إجمالي عدد السكان البالغ نحو ستة ملايين نسمة.

 

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