لقاء جديد بين الكاظمي وبلاسخارات.. والانتخابات تتصدر المباحثات

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الأربعاء إن جهود حكومته متواصلة في سبيل تأمين الانتخابات وضمان المشاركة الفعّالة فيها.

وأدلى الكاظمي بهذا التعليق خلال لقاء عقده مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، جرى فيه بحث آخر استعدادات العراق للعملية الانتخابية وآخر التحضيرات التي من شأنها إنجاح الانتخابات النيابية المقررة في العاشر من تشرين الأول المقبل.

ونقل بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء عن الكاظمي قوله إن "الجهود الحكومية المستمرة والدؤوبة هدفها ضمان النجاح وتأمين المشاركة الشعبية الفعّالة في الانتخابات بما يضمن أن تكون نتائجها المعبر الحقيقي عن الإرادة الحرة للشعب العراقي".

وذكر البيان أن الجانبين أكدا "على التنسيق الثنائي بين العراق والأمم المتحدة، وانسيابية عمل فرق المراقبة الدولية التي ستشارك في تعزيز مصداقية الانتخابات".