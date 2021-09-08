مسرور بارزاني يرحب باتفاق "دانة غاز": سيعزز الكهرباء وفرص العمل في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- رحب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الأربعاء بالعقد الذي أبرمته شركة (دانة غاز) الإماراتية لتمويل أعمال التوسعة في حقل غازي في الإقليم.

ووقعت (دانة غاز) اتفاقية تمويل بقيمة 250 مليون دولار مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية للمساهمة في تمويل أعمال التوسعة في حقل غاز خورمور في إقليم كوردستان.

وسيساهم التمويل الذي قدّمته المؤسسة والبالغة مدته 7 سنوات في زيادة القدرة الإنتاجية لمحطة خورمور بنسبة 50 بالمئة ليصل إلى 690 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي النظيف لتوليد الكهرباء في الإقليم.

ورحب مسرور بارزاني على حسابه الرسمي في تويتر بالاتفاق، وقال "سيزيد إنتاجنا من الكهرباء النظيفة والرخيصة وخلق العديد من فرص العمل هنا في كوردستان حتى نتمكن من بناء مستقبل أفضل لوطننا".

ومشروع "خورمور 250" هو المرحلة الأولى من مشروع التوسعة في خورمور، ويتضمن إضافة خطين لإنتاج الغاز، ويهدف إلى رفع إجمالي إنتاج الغاز ليقارب المليار قدم مكعب في اليوم.

I am delighted to hear that @DFCgov's agreement with Dana Gas has secured $250m to expand the KRI’s Khor Mor gas plant.



This will increase our production of clean, cheap electricity; and create many jobs here in Kurdistan so we can build a better future for our homeland. — Masrour Barzani پابەندین# (@masrour_barzani) September 8, 2021

واستؤنفت الأعمال الإنشائية في المشروع في شهر نيسان أبريل الماضي وذلك بعد توقف الأعمال بسبب جائحة كورونا.

ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية وبدء الإنتاج في شهر إبريل من عام 2023.

ويتجاوز إجمالي استثمارات شركة بيرل بيتروليوم في مرافق خورمور لغاية اليوم 2.1 مليار دولار، بإجمالي إنتاج تراكمي يزيد على 341 مليون برميل نفط مكافئ من الغاز والسوائل النفطية.

وأدى الإمداد المستمر بالغاز لمحطات إنتاج الكهرباء في أربيل وجمجمال وبازيان إلى توفير كبير في تكلفة الوقود وفوائد اقتصادية جمة لإقليم كوردستان والعراق ككل.

ومن خلال الغاز المنتج من المشروع تم تجنب أكثر من 42 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وذلك نتيجة لاستبدال الوقود السائل (الديزل) بالغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، ما يساهم في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتلوث الهواء المحلي في إقليم كوردستان.

وشهدت محطة خورمور لمعالجة الغاز بين عامي 2018 و2021، زيادة في الإنتاج بنسبة 45 بالمئة نتيجة لزيادة كفاءة المحطة، ما رفع إجمالي الإنتاج ليصل إلى 106,000 برميل نفط مكافئ يومياً،

ووفقاً لشركة (دانة غاز) فإن المشروع اليوم أكبر منتج للغاز من القطاع الخاص في العراق.