مسرور بارزاني يرحب باتفاق "دانة غاز": سيعزز الكهرباء وفرص العمل في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- رحب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الأربعاء بالعقد الذي أبرمته شركة (دانة غاز) الإماراتية لتمويل أعمال التوسعة في حقل غازي في الإقليم.

ووقعت (دانة غاز) اتفاقية تمويل بقيمة 250 مليون دولار مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية للمساهمة في تمويل أعمال التوسعة في حقل غاز خورمور في إقليم كوردستان.

وسيساهم التمويل الذي قدّمته المؤسسة والبالغة مدته 7 سنوات في زيادة القدرة الإنتاجية لمحطة خورمور بنسبة 50 بالمئة ليصل إلى 690 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي النظيف لتوليد الكهرباء في الإقليم.

ورحب مسرور بارزاني على حسابه الرسمي في تويتر بالاتفاق، وقال "سيزيد إنتاجنا من الكهرباء النظيفة والرخيصة وخلق العديد من فرص العمل هنا في كوردستان حتى نتمكن من بناء مستقبل أفضل لوطننا".

ومشروع "خورمور 250" هو المرحلة الأولى من مشروع التوسعة في خورمور، ويتضمن إضافة خطين لإنتاج الغاز، ويهدف إلى رفع إجمالي إنتاج الغاز ليقارب المليار قدم مكعب في اليوم.

I am delighted to hear that @DFCgov's agreement with Dana Gas has secured $250m to expand the KRI’s Khor Mor gas plant.



This will increase our production of clean, cheap electricity; and create many jobs here in Kurdistan so we can build a better future for our homeland.