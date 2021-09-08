واشنطن وطهران تتبادلان الاتهامات بعد تقرير "البرنامج النووي"

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن الأربعاء إن بلاده على وشك التخلي الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

يأتي هذا بعد أن أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً لاذعاً قالت فيه إن مهام المراقبة التي تجريها في إيران تعرضت "لعرقلة جدية" في أعقاب تعليق طهران بعض عمليات التفتيش لأنشطتها النووية.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي عقده بألمانيا إن الوقت ينفد أمام إيران للعودة إلى الاتفاق النووي غداة تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولا تزال الجهود الدبلوماسية الرامية لإحياء اتفاق 2015 متعثرة لغاية الآن.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بلينكن قوله "لن أحدد موعداً لذلك لكننا نقترب من مرحلة تصبح معها العودة الصارمة للامتثال بخطة العمل الشاملة المشتركة، لا تعود بالفوائد التي حققها الاتفاق".

هذا وقال الرئيس الإيراني إن الموقف "غير المجدي" للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد يعرقل المحادثات بشأن إحياء اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية.

وفي عام 2018، انسحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب من اتفاق 2015، الذي وافقت إيران بموجبه على قيود على أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات.