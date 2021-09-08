صحيفة هندية تتم باكستان بمساعد طالبان في السيطرة على بنجشير

أربيل (كوردستان 24)- قالت صحيفة ديلي بايونير الهندية، ان القوات الجوية الباكستانية قامت بمساعدة حركة طالبان أثناء القيام بالعمليات العسكرية في الاستيلاء على محافظة بنجشير.

وكشفت الصحيفة الهندية عن تزويد القوات الباكستانية حركة طالبان بثلاثة طيارين وأربع مقاتلات من طراز "جي إف 7" لقصف وادي بنجشير، مشيرة إلى أن هذه الطائرات الحربية قامت بحوالي 20 طلعة قتالية.

وكتبت الصحيفة الهندية تقول إن العسكريين الباكستانيين والقوات الخاصة شاركت أيضا في العملية. بالمقابل، ومن جانبها وصفت صحيفة داون الباكستانية المعلومات عن تورط القوات الجوية الباكستانية في عملية بنجشير بأنها مزيفة.

وأصبح إقليم بنجشير، الذي يقع شمالي العاصمة الأفغانية كابول، ملاذا لآلاف الأشخاص الذين يريدون الانضمام إلى حركة المقاومة بقيادة أحمد مسعود، نجل الزعيم الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود. وحذر مسعود حركة طالبان من دخول الولاية؛ مؤكدا أنه يحظى بدعم قوات من الحكومة السابقة والأهالي.

يأتي ذلك، فيما أعلنت حركة طالبان، الأحد الماضي، السيطرة على إقليم بنجشير؛ معللة ذلك بـ "رفض" الطرف المقابل التفاوض، ما أجبرها على "حسم القضية عسكرياً".