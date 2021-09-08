طالبان تدعو دولاً لمراسم إعلان حكومتها.. ومعتقلو غوانتانامو يتصدرون التشكيلة

أربيل (كوردستان 24)- وجهت حركة طالبان الافغالنية، الدعوة لمجموعة دول لحضور مراسم تنصيب الحكومة الأفغانية الجديدة ووجهت طالبان الدعوة الى كل من روسيا والصين وقطر وتركيا وباكستان وإيران.

وقال مصدر في حركة طالبان اليوم الأربعاء 8 أيلول 2021 أنه"تم حتى الآن دعوة كل من روسيا والصين وقطر وتركيا وباكستان وإيران لحضور مراسم التنصيب". وقال المصدر أن نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال الأفغانية، الملا عبد الغني برادر، توجه الأربعاء إلى قطر لتوجيه دعوات مماثلة إلى عدة دول أخرى.

ومن ناحية أخرى تضم حكومة تصريف الأعمال الجديدة التي أعلنتها حركة طالبان بعد عودتها عدة معتقلين سابقين في سجن غوانتانامو الذي تديره الولايات المتحدة الامريكية. وعادت أربعة مقاعد رفيعة المستوى في الحكومة الأفغانية الجديدة إلى معتقلين سابقين في السجن الأمريكي الواقع في كوبا (والذي يضم أخطر متهمين في قضايا إرهاب) وهم:

رئيس الرئاسة العامة للاستخبارات عبد الحق وثيق

وزير الثقافة والإعلام خير الله خير خواه

وزير القبائل والحدود نور الله نوري

وكيل وزير الدفاع محمد فاضل مظلوم

وأفرجت الولايات المتحدة عن كل من هؤلاء المسؤولين في الحكومة الجديدة عام 2014 ضمن صفقة تبادل أسرى. واستدعت هذه التعيينات موجة جديدة من الانتقادات داخل الولايات المتحدة بحق إدارة الرئيس جو بايدن من قبل معارضي قرار سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وقال النائب عن الحزب الجمهوري مايك والتز، وهو ضابط سابق في قوات المهام الخاصة،على أن رؤية معتقلين سابقين من غوانتانامو في مناصب وزارية في أفغانستان تمثل "صفعة في وجه كل محارب قديم وعوائل كل عسكري قتيل والمتضررين بهجمات 11 سبتمبر".