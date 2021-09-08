العراق يلوح الى انخفاض الاصابات والوفيات بفيروس كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة العراقية في بيان لها اليوم الاربعاء 8 أيلول (سبتمبر 2021 ) عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا في عموم المدن العراقية.

وقالت الوزارة في بيانها ان مختبراتها قد سجلت خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية 5405 حالة اصابة جديدة بالوباء فيما تماثل 7046 شخصا مريضا للشفاء بينما قامت المختبرات الصحية باجراء 36414 فحص طبي للمرضى .

وذكر بيان الوزارة ان عدد حالات الوفاة في عموم العراق قد بلغت 62 حالة في حين تلقي مامجموعه 117704 شخصا اللقاح المضاد للفيروس.

وفي وقت سابق اعلنت وزارة الصحة العراقية عن وجود اقبال شديد على مراكز التطعيم في العراق في حين الحكومة العراقية مستمرة في امداد ودعم وزارة الصحة العراقية باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.