ملا بختيار: الحكومة العراقية تتنصل من مسؤولية تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي

أربيل (كوردستان 24)- صرح عضو المجلس السياسي الاعلى للاتحاد الوطني الكوردستاني ملا بختيار لكوردستان24 ان " كل حجج واعذار الحكومة العراقية للتنصل من تطبيق المادة الدستورية 140 المتعلقة بمصير المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم أو مايعرف بالمناطق المتنازع عليها باتت غير مقنعة والحكومة العراقية تحاول بشكل او بآخر التنصل من تطبيق هذه المادة الدستورية.

وقال ملا بختيار في مدينة خانقين في تصريح خاص لكوردستان24 : الاوضاع غير مستقرة في المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم وهنالك احتمالية اعادة صياغة الدستور العراقي من جديد بعد الانتخابات العراقية المقبلة وصياغة الدستور من جديد تشكل تهديدا للمادة الدستورية 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها.

وأضاف عضو المجلس السياسي الاعلى للاتحاد الوطني الكوردستاني ملا بختيار " على القِوى و الاطراف الكوردستانية الجلوس معا على طاولة واحدة ومحاولة مد يد المساعدة لبعضهم البعض وتجنب الخلافات وايجاد تفاهمات مشتركة بدل تعميق الخلافات .