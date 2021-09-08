بالصور | قوة أمنية تباغت داعش وتنسف 3 من مخابئه في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- تمكنت قوة عراقية الأربعاء من مداهمة ثلاثة مواقع لتنظيم داعش وضبط عدد من العبوات الناسفة فيها غرب كركوك.

يأتي هذا في وقت تصاعدت فيه هجمات داعش في كركوك ومحيطها ومناطق متنازع عليها أخرى منذ انسحاب قوات البيشمركة في تشرين الأول أكتوبر 2017.

وبحسب بيان لخلية الإعلام الأمني، فإن قوة من الجيش العراقي "تمكنت من مداهمة ثلاثة أوكار للإرهابيين في جبل كراو ضمن ناحية سركلان بمحافظة كركوك حيث تم ضبط عدد من العبوات الناسفة فيما تكفلت مفارز هندسة الفرقة بتدمير الأوكار ومحتوياتها".

وقبل أيام قليلة، شن مسلحو داعش هجوماً على الشرطة الاتحادية في إحدى قرى بلدة الرشاد جنوب غرب كركوك مما أودى بحياة 13 من رجال الشرطة وإصابة عدد آخر بجروح. اقرأ المزيد.

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وفي أقل من أربع سنوات، نفذ داعش نحو 4887 هجوماً على قوات الأمن والمدنيين في كركوك، حسبما أظهرت إحصائية اطلعت عليها كوردستان 24. اقرأ المزيد.

وتقول وزارة البيشمركة إنها بصدد إجراء محادثات حول تسليح لواءين مشتركين مع الجيش العراقي في المناطق المتنازع عليها.

وعلى الرغم من هزيمة داعش في عام 2017، إلا أن فلول التنظيم باتت تشن هجمات كر وفر ضد قوات الأمن في أجزاء مختلفة من العراق.