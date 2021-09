بالأرقام.. مسرور بارزاني يعلن أولى نتائج "الإنعاش الاقتصادي" في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الأربعاء عن بعض من نتائج خطة الإنعاش الاقتصادي في الإقليم.

وقال مسرور بارزاني على حسابه الرسمي في تويتر "لقد دعم البرلمان الإجراءات التي اتخذتها هذه الكابينة لتخطي العوائق أمام الأعمال التجارية الجديدة".

وأضاف أن الحكومة نجحت في تقليص فارق المعالجة من 32 يوماً إلى يوم واحد، فيما انخفضت الزيارات إلى المكاتب الحكومية من 50 زيارة إلى زيارة واحدة.

وأشار إلى أن هذه الخطوات خفّضت نحو 90 بالمئة من التكاليف.

وتابع "نحن نمهد الطريق، حتى يتمكن رواد الأعمال لدينا من بناء مستقبل أفضل لكوردستان".

Parliament has backed this cabinet’s actions to get rid of barriers to new businesses.



We've cut processing from 32 days to 1; visits to govt offices from 50 to 1; and cost by over 90%. We’re paving the way, so our entrepreneurs can build a better future for Kurdistan -mb.