اقتصاد

بالأرقام.. مسرور بارزاني يعلن أولى نتائج "الإنعاش الاقتصادي" في كوردستان

"نحن نمهد الطريق، حتى يتمكن رواد الأعمال لدينا من بناء مستقبل أفضل لكوردستان".
author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان اقتصاد كوردستان إقليم كوردستان مسرور بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الأربعاء عن بعض من نتائج خطة الإنعاش الاقتصادي في الإقليم.

وقال مسرور بارزاني على حسابه الرسمي في تويتر "لقد دعم البرلمان الإجراءات التي اتخذتها هذه الكابينة لتخطي العوائق أمام الأعمال التجارية الجديدة".

وأضاف أن الحكومة نجحت في تقليص فارق المعالجة من 32 يوماً إلى يوم واحد، فيما انخفضت الزيارات إلى المكاتب الحكومية من 50 زيارة إلى زيارة واحدة.

وأشار إلى أن هذه الخطوات خفّضت نحو 90 بالمئة من التكاليف.

وتابع "نحن نمهد الطريق، حتى يتمكن رواد الأعمال لدينا من بناء مستقبل أفضل لكوردستان".

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