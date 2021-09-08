الادارة الامريكية تعلن عن احداث قفزة نوعية في ادارة الطاقة الشمسية في المستقبل

أربيل (كوردستان 24)- قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء 8 ايلول سبتمبر 2021 أن الولايات المتحدة الامريكية قد تحصل على 40 في المائة من كهربائها من الطاقة الشمسية بحلول عام 2035 في ارتفاع كبير عن حصة الطاقة الشمسية الحالية في توليد الكهرباء.

وتقول دراسة مهتمة بمستقبل الطاقة الشمسية في امريكا كيف يمكن لهذا النوع أن يساعد في تنقية شبكة الكهرباء الأمريكية من الوسائل التي تستخدم الفحم والوقود الأحفوري وبالتالي تساهم في تحقيق هدف إدارة بايدن بالقضاء على الانبعاثات الضارة من قطاع الكهرباء بحلول عام 2035،

وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم في بيان لها "الدراسة تسلط الضوء على حقيقة أن الطاقة الشمسية، أرخص وأنظف وأسرع مصادر الطاقة نموا ويمكن أن تنتج كهرباء كافية لكل المنازل في الولايات المتحدة الامريكية بحلول عام 2035 وتوظف ما يصل إلى 1.5 مليون شخص في هذا المجال".