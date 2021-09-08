مصطفى الكاظمي: الاحصاءات حاليا تشير الى وجود 5 ملايين عراقي أمي

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الاربعاء 8 ايلول 2021 خلال لقائه عدداً من الكوادر التربوية في وزارة التربية العراقية بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأميّة، "نحتفي بهذا اليوم، في اليوم العالمي لمحو الأميّة الذي من شأنه تعزيز كل ما يحفظ حقوق الإنسان عبر العلم والتعليم"، مضيفا "على الرغم من وجود عدد هائل من الأميين في العالم، لكن من المؤلم أن نجد بين أبناء العراق من لا يجيد القراءة والكتابة".

وأشار مصطفى الكاظمي إلى أن " الأمية والجهل يخلقان بيئة للتطرّف، والأمراض الاجتماعية، والجرائم وغيرها من آفات المجتمع"، منوهاً إلى أن "هنالك تقصيرا بالتعليم أدى إلى خلق مناخ من الجهل والأزمات والقبول بالأفكار الخاطئة، والحروب العبثية التي أنتجت بيئة معقدة مع اختفاء الاهتمام بالتعليم والصحة".

واعلن الكاظمي عن توجيهه لوزارة التربية لوضع خطة شاملة ومدروسة لمكافحة الأمية على نطاق وطني شامل "ولاسيما نحن أمام زيادة سكانية مستمرة في العراق تتطلب معالجات علمية وسريعة لدعم التربية والتعليم".

وعبر رئيس الوزراء العراقي عن الاسف لان الحكومات المتعاقبة لم تعمل على برامج حقيقية وفعلية لإنهاء الأمية في العراق اذ تشير الاحصاءات الى وجود 5 ملايين عراقي أمي حاليا.