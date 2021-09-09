الخارجية العراقية ترحب بتعين فريق لتحقيق أممي بجرائم داعش في العراق

أربيل (كوردستان 24)- رحبت وزارة الخارجية العراقية، بقيام الامم المتحدة بتعيين فريق أممي جديد للتحقيق بجرائم داعش في العراق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف في بيان، أن "العراق يُرحِّبُ بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتعيين الألماني كريستيان ريتشر، مستشاراً خاصّاً ورئيساً لفريق التحقيق الأممي لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي إرتكبها تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق، خلفاً لكريم أسد أحمد خان من المملكة المتحدة".

ووفقا لمصادر أممية فقد تم توثيق أعمال تنظيم الدولة الإسلامية التي تنطوي على إجرام وإرهاب وتجنيد وأنشطة أخرى تنتهك الحقوق الأساسية في مناطق مختلفة من العراق.

وشملت هذه الجرائم خطف عدة آلاف من النساء الايزيديات، وأجبار مئات الآلاف على الفرار. كما ارتكب تنظيم داعش بشكل منهجي التعذيب والاغتصاب الجماعي والزواج القسري وأعمال التطهير العرقي المتطرفة والقتل الجماعي والإبادة الجماعية والسرقة والابتزاز والتهريب والعبودية والخطف واستخدام الأطفال.