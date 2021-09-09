سیاسة

المالكي يتحدث عن سيناريوهات تشكيل الحكومة ويستبعد تقدم الصدر

التحالفات هي الفيصل
author_image آريان ابراهيم شوكت
نوري المالكي: لن تستطيع أي كتلة تشكيل الحكومة دون تحالفات
نوري المالكي: لن تستطيع أي كتلة تشكيل الحكومة دون تحالفات
العراق

أربيل (كوردستان 24)-  قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إن ائتلافه سيكون الفائز الأول في الانتخابات العراقية المقبلة، وفيما أشار المالكي إلى أن حظوظ الصدريين انخفضت إلى الربع.

وقال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي خلال لقاء متلفز "أن حظوظ الصدريين انخفضت إلى الربع، وأن النتائج لن تأتي وفق حساباتهم. وأكد أنه لن تستطيع أي كتلة سياسية الحصول على أعلى المقاعد لتشكيل الحكومة بمفردها دون تحالفات.

وجاء كلام المالكي رداً على تصريحات سابقة للقيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي حول توقعات حصول ائتلاف المالكي على عدد محدود من المقاعد النيابية بالقول إذا كنا نحن كذلك، لِمَ أنتم مرعوبون منا؟. 

وأكد المالكي وجود تخوف داخل كل كتلة سياسية من خيار العزوف عن المشاركة في الانتخابات المقبلة. وأوضح أنه لن تكون هناك كتلة تأخذ الاغلبية البرلمانية وتستطيع تشكيل الحكومة بمفردها، لافتا إلى أن التحالفات هي الفيصل. 

وختم نوري المالكي حديثه بالقول ان كل الاستطلاعات تفيد بأن المد الشعبي كله لصالح دولة القانون وسيكون الأول.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف