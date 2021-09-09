المالكي يتحدث عن سيناريوهات تشكيل الحكومة ويستبعد تقدم الصدر

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إن ائتلافه سيكون الفائز الأول في الانتخابات العراقية المقبلة، وفيما أشار المالكي إلى أن حظوظ الصدريين انخفضت إلى الربع.

وقال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي خلال لقاء متلفز "أن حظوظ الصدريين انخفضت إلى الربع، وأن النتائج لن تأتي وفق حساباتهم. وأكد أنه لن تستطيع أي كتلة سياسية الحصول على أعلى المقاعد لتشكيل الحكومة بمفردها دون تحالفات.

وجاء كلام المالكي رداً على تصريحات سابقة للقيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي حول توقعات حصول ائتلاف المالكي على عدد محدود من المقاعد النيابية بالقول إذا كنا نحن كذلك، لِمَ أنتم مرعوبون منا؟.

وأكد المالكي وجود تخوف داخل كل كتلة سياسية من خيار العزوف عن المشاركة في الانتخابات المقبلة. وأوضح أنه لن تكون هناك كتلة تأخذ الاغلبية البرلمانية وتستطيع تشكيل الحكومة بمفردها، لافتا إلى أن التحالفات هي الفيصل.

وختم نوري المالكي حديثه بالقول ان كل الاستطلاعات تفيد بأن المد الشعبي كله لصالح دولة القانون وسيكون الأول.