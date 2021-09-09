قصف ايراني بالمدفعية لمناطق بالكايتي وسيدكان في حدود محافظة أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أبلغ مدير ناحية سيدكان التابعة لقضاء سوران في حدود محافظة اربيل احسان الجلبي انه" في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس 9 أيلول (سبتمبر 2021) قامت المدفعية الايرانية ولمدة نصف ساعة بقصف مكثف لقرى ( تلان ومناطق بربزين و بنرشكينيان) في حدود ناحية سيدكان ولم يعرف حتى الان حجم خسائر القصف الايراني.

ومن ناحية اخرى أفاد مراسل كوردستان24 في المنطقة أنه تزامنا مع القصف الايراني لحدود ناحية سيدكان قامت المدفعية الايرانية بقصف المناطق المحيطة لقرية (ولاش) في ناحية قسرى في منطقة بالكايتي في حدود قضاء جومان في وقت كانت الطائرات المسيرة تحلق في سماء المنطقة.