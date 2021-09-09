التحالف الدولي يجهز البيشمركة بدفعة جديدة من المساعدات العسكرية ويعد بالمزيد

أربيل (كوردستان 24)- في مراسم خاصة جرت في أربيل أمس الاربعاء، قامت قوات التحالف الدولي المناهض لداعش في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان بتسليم معدات وآليات عسكرية إلى الالوية المشتركة لقوات البيشمركة.

وفي هذا الصدد، قال العقيد تاد بورس كبير مستشاري التحالف الدولي في اقليم كوردستان إن "تسليح البيشمركة خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لتقوية وتنمية القدرات العسكرية لهذه القوات".

واضاف "نحن وقوات البيشمركة لدينا هدف واحد وهو دحر داعش، وسنستمر مستقبلا في العمل معاً ضمن هذا الإطار".

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع قوات التحالف الدولي قال العميد هوشمند حيدر نائب رئيس هيئة اركان البيشمركة لكوردستان24 إن "المعدات المقدمة من التحالف مؤلفة من آليات عسكرية مثل الهمر وعربات إنقاذ، و ناقلات مياه ومحروقات وجرافات وحفارات صغيرة".

ومن جانبه وصف المتحدث العسكري لقوات التحالف الدولي عملية تجهيز قوات البيشمركة بهذه المعدات بـ"الخطوة المهمة"، قائلا إن مثل هذه المساعدات سترفع من القدرات العسكرية، والقتالية للبيشمركة، وتنميها وتطورها.