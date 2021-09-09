صحيفة بريطانية ترى انتصار طالبان "ظاهرة قبلية".. ورايتس ووتش تدخل على الخط

أربيل (كوردستان 24)- في مقال منشور في صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية، قال الكاتب ديفيد غاردنر، محرر الشؤون الدولية في الصحيفة، في مقال له تحت عنوان "انتصار طالبان يشير إلى هزيمة الجهاد العالمي".

وأردف الكاتب إن "عودة طالبان هي ظاهرة قبلية أكثر من كونها انتصارا للإسلامية العالمية التي توحد الأمة أو المجتمع الإسلامي العالمي".

ويضيف ديفيد غاردنر "صحيح أن التدخلات الغربية الفادحة التي تجاهلت الخصوصية السياسية والسياق التاريخي والهوية المحلية ساعدت في انتشار مجموعة عابرة للقارات من السلاسل الجهادية، من جنوب آسيا إلى منطقة الساحل والتي لا يمكن لأحد السيطرة عليها، حتى أكثر المتلاعبين خبرة باليأس المتطرف مثل داعش".

ومن جانب آخر نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بحركة طالبان التي تمسك بزمام السلطة في أفغانستان، لاعتقالها عددا من الصحفيين والاعتداء عليهم، وفرضها قيودا جديدة على العمل الإعلامي في البلاد.

ودعت المنظمة، في تقرير لها، الأربعاء، طالبان إلى وقف هجماتها على الصحافة وإسقاط القيود، ومعاقبة أعضائها المسؤولين عن الانتهاكات ضد المتظاهرين والصحفيين.

وقالت المنظمة إن قوات من طالبان، اعتقلت الثلاثاء، كلا من تقي دريابي ونعمة نقدي، وهما صحفيان يعملان في مؤسسة "إطلاعات روز" الإعلامية في العاصمة كابول، بعد أن قاما بتغطية مظاهرات لعدد من النساء يطالبن فيها الحركة بوضع لانتهاكات طالبان لحقوق النساء والفتيات.