"المعدن الأصفر" يتراجع في كوردستان مع استقرار الدولار في عموم العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس في البورصات الرئيسية في أربيل عاصمة إقليم كوردستان والعاصمة العراقية بغداد.

ففي مدينة أربيل، شهدت اسعار الدولار استقرارا نسبيا ، حيث بلغ سعر البيع 147600 دينار مقابل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 147000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

بينما كانت اسعار البيع والشراء قد استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار امريكي، وبلغت أسعار الشراء 147000 دينار عراقيا لكل 100 دولار امريكي.أما بورصة الكفاح والحارثية المركزية في العاصمة بغداد فقد سجلت صباح اليوم الخميس 147400 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي.

ومن جانب آخر انخفضت أسعار المعدن الاصفر في الأسواق المحلية في اقليم كوردستان والعراق. فقد وصل سعر المثقال الواحد للذهب عيار 24 في محل صاغة الاقليم الى 424000 بينما كان سعر المثقال الواحد لعيار 21 قد وصل الى 37300 وسعر مثقال الذهب عيار 18 قد وصل الى 31800 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أسواق الجملة في العاصمة ‍‍بغداد فقد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 366 الف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 361 الفاً. إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا ايضا عند 336 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 331 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 365 الف دينار و370 ألف دينار، فيما تراوح سعر البيع لمثقال الذهب العراقي بين 335 الفاً و340 الف دينار.