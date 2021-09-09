وزير الخارجية القطري يزور طهران

أربيل (كوردستان 24)- استقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في العاصمة الايرانية طهران وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن في مقر وزارة الخارجية الايرانية، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين الدوحة وطهران وآخر التطورات الحالية في أفغانستان.

وتعتبرزيارة وزير الخارجية القطري إلى طهران هي الأولى بعد تعيين عبد اللهيان وزيرا للخارجية في حكومة الرئيس الايراني الجديد إبراهيم رئيسي، التي حصلت على ثقة البرلمان ، في الـ25 من شهر أغسطس الماضي.

على صعيد آخر، تلقى وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان اتصالا هاتفيا من نظيره الاماراتي عبدالله بن زايد لتهنئته ببدء مهامه كوزير للخارجية الايرانية، وأكد الجانبان خلال الاتصال الهاتفي على "تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين"، مشددا على "أهمية التشاور بين البلدين في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية".