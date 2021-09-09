اقتصاد

تنفيذا لقانون الاصلاح في التقاعد والرواتب: مالية كوردستان تصدر تعميما بشأن المتقاعدين

author_image آريان ابراهيم شوكت
مالية كوردستان تصدر تعميما جديدا بشأن رواتب المتقاعدين
مالية كوردستان تصدر تعميما جديدا بشأن رواتب المتقاعدين
کوردستان

 أربيل (كوردستان 24)-  أصدرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان مرسوما وزاريا الى المديريات و الجهات المعنية أوضحت فيه التعليمات والقوانين الجديدة المختصة بتنفيذ الاصلاحات في رواتب ومخصصات وامتيازات المتقاعدين أصحاب الدرجات العليا والخاصة في الاقليم.

وجاء في الامر الوزاري الصادر عن وزارة المالية في الاقليم أن " الوزارة بصدد اعادة تنفيذ صياغة جديدة لرواتب المتقاعدين من فئة الدرجات العليا والخاصة حسب قانون الاصلاحات الجديدة المتبعة في الاقليم على أساس احتساب الخدمة الفعلية لكل متقاعد سواء كانت الخدمة ( مدنية أو الخدمة في صفوف قوات البيشمركة والداخلية او خدمة النقابات المهنية او في أثناء المهجر والنزوح ) على اساس الاوراق الثبوتية للمتقاعد.

واوضحت وزارة المالية ان جميع المشمولين بالقانون الجديد من ذوي الدرجات الخاصة والعليا ولغرض احتساب الخدمة الفعلية لهم سواء كانوا من متقاعدي الدرجات الخاصة أو من البيشمركة وجب عليهم جلب الاوراق الثبوتية القانونية لغرض ارسال هذه المستمسكات الرسمية عن طريق الوزارات المعنية الى لجنة احتساب الخدمة في مجلس وزراء اقليم كوردستان لغرض المباشرة بتنفيذ التعليمات الجديدة المتعلقة بالمتقاعدين حسب الالية الجديدة.

كما أشار كتاب وزارة المالية الى انه اعتبارا من 1-7-2021 فان المتقاعدين من فئة الدرجات العليا و الخاصة ممن يتقاضون الان مامقداره 50% من الراتب الكلي أو 60% سيتم التعامل معهم وفق القوانين الجديدة وفق مبدأ اعادة احتساب الزائد والناقص الى رواتبهم وفق المبدا القانوني الجديد.    

مالية كوردستان تصدر تعميما جديدا بشأن رواتب المتقاعدين
مالية كوردستان تصدر تعميما جديدا بشأن رواتب المتقاعدين
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