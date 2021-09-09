كوردستان تسجل 16 حالة وفاة و1491 اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان اليوم الخميس، تسجيل 1491 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر تقرير يومي للوزارة ان اربيل سجلت 391 اصابة، والسليمانية 569، دهوك 411، حلبجة 41، كرميان 59، رابرين 20.

وتماثلت 2116 حالة للشفاء، في عموم مناطق ومحافظات الاقليم.

واكد التقرير تسجيل 16 حالة وفاة، 6 منها في أربيل و3 منها في السليمانية و4 في دهوك و3 في كرميان.

وبلغ عدد الاصابات الكلي 307350، شفي منها 270093، فيما توفى 5538 شخصا.